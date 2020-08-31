شكرا لقرائتكم عبدالحليم على: أتمنى انضمام رمضان للزمالك ولا أحب المزايدة على القطبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى عبد الحليم على نجم الزمالك السابق، انضمام رمضان صبحى لاعب هيدرسيفيلد الإنجليزى الحالي والأهلى السابق، لنادى الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الحليم على نجم الزمالك السابق خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "أتمنى انضمام رمضان صبحى للزمالك في الموسم المقبل وهو حاليا مش على قائمة الأهلى، على الرغم من أنى أرفض انتقال لاعب من الأهلى إلى الزمالك أو العكس، ولا أحب المزايدة على الأهلى ولا الزمالك لأن الناديين أكبر من أي لاعب ولا أحب خروج أي لاعب والتحدث عن عروض رفضها من الناديين".

وأضاف العندليب: "لا أفكر في الترشح على عضوية مجلس الزمالك في الوقت الحالي رغم أنه أحد أهدافى المستقبلية، وأرحب بالعمل مع أي جهاز فنى للنادى الزمالك في أي منصب بشرط أن يكون لى دور".

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وأوضح نجم الزمالك السابق: "باسم مرسى كان الأقرب لتحطيم أرقامى مع الزمالك كهداف تاريخى للأبيض ولكن لم يستمر فالاستمرار مهم جدا للاعبين، وتنازلت لـ حسام حسن عن القميص رقم 9 لأنه نجم كبير وكنت متخذ القرار قبل أن تتحدث معى الإدارة".

وكشف عبد الحليم على: "فرص الزمالك متساوية في أفريقيا مع الثلاثة أندية الأخرى ولو الزمالك استعادة شخصيته قبل كورونا هتصعب المهمة على كل الفرق وهتكون أقرب للتتويج بالأميرة الأفريقية".

وأضاف العندليب: "لازم كارتيرون يعود لنفس فكره اللى لعب به أمام الترجى والأهلى في كأس السوبر، وتدخلاته الفنية لأن الزمالك قبل كورونا كان أكثر الفرق المرشحة للتويج باللقب، فلازم يحاول استعادة مستوى ما قبل كورونا".