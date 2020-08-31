شكرا لقرائتكم حلمى طولان لـ طارق يحيى: عندك عمى ألوان وأنت مليان لو أتكلمت مش هسكت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد حلمى طولان مدرب إنبى، على انتقاد طارق يحيى نجم الزمالك بشأن ارتدائه تيشيرت أحمر خلال مواجهة إنبى أمام الزمالك، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة في الأسبوع الثالث والعشرين من الدورى.

وقال حلمى طولان خلال مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "بالنسبة لطارق يحيى إللى انتقد لون التيشيرت بقوله أنت مالك وخليك في نفسك ألبس أحمر أنا حر أنت مالك وبعدين دا مش أحمر أنت عندك عمى ألوان، وأنا أعمل اللى أنا عاوزه ولو اتكلمت هخليكم كلكم تسكتوا فخليكم في حالكم وأنت مليان مش عاوز أتكلم وانا أروح أي قناة عاوزها الناس في قناة الأهلى بتحترمنى وبتحترم تاريخى، ليه لا ومالكمش دعوة وخلونا ساكتين".

وأضاف مدرب إنبى: "عملنا الشوط الأول كويس جدا وضغطنا على الزمالك في وسط الملعب وعلى مهاجميه ومكانش فيه فرص نهائي لنادى الزمالك ودى الطريقة الأمثل للعب أمام فريق زى الزمالك الذى يمتلك لاعيبة على مستوى عالى ومن طراز فريد".

Advertisements

وأوضح حلمى: "ضغط المباريات أثر على كل الفريق وتسببت في إصابة الكثير من اللاعبين فخسرت المباراة الماضية رامى صبرى والمباراة بتاع الزمالك أسامة جلال، فمقدرناش نواصل مثل الشوط الأول وفى الآخر خسرت بكرة ركنية وببارك لنادى الزمالك وأتمنى التوفيق له في المباريات المقبلة".

ونجح نادى الزمالك في خطف 3 نقاط مهمة بعد الفوز على نظيره انبى بهدف نظيف احرزه محمود الونش في الدقيقة 73 من عمر المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، بهذة النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 45 بعدما خاض الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يتجمد رصيد إنبى المركز عند 30 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدف.