شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الدوري "باطل" ولو فاز به الأهلي "100 مرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه أطلق لقب دوري الموت على مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019-2020.
وأضاف مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك:" دوري (الموت) باطل ولو فاز به الأهلي 100 مرة والجميع يلعب استجاباً فقط لقرار الدولة ولكن الجميع لا يريد إكمال المسابقة".
وواصل:"لو قدمنا شكوى للفيفا على تغيير بروتوكول المسحات الطبية وتحويلهم لتحليل دم سيتم الغاء المسابقة حتى لو فاز بها الأهلي 100 مرة".
قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه قام بتأجيل ظهوره على شاشة قناة النادي الرسمية، بسبب الزيارة الهامة لوزير الشباب وافتتاح وكبار الشخصيات في افتتاح منشاّت النادي الجديدة.
وأضاف:" سأظهر خلال حلقتين عبر شاشة قناة الزمالك مع كابتن طارق يحيي، والصحفيين كريم أبوحسين وصبحي عبدالسلام".
وكان الزمالك قد فاز على حساب انبي بهدف نظيف، بمنافسات الجولة 23 لمسابقة الدوري المصري الممتازفي لقاء احتضنه ملعب القاهرة مساء الأحد، ورفع الفريق الأبيض رصيده للنقطة 45 مشاركاً بيراميدز المركز الثاني.
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