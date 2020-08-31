شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الدوري "باطل" ولو فاز به الأهلي "100 مرة"‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه أطلق لقب ‏دوري الموت على مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019-‏‏2020.‏

وأضاف مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك:" دوري (الموت) باطل ‏ولو فاز به الأهلي 100 مرة والجميع يلعب استجاباً فقط لقرار الدولة ولكن الجميع لا يريد ‏إكمال المسابقة".‏

وواصل:"لو قدمنا شكوى للفيفا على تغيير بروتوكول المسحات الطبية ‏وتحويلهم لتحليل دم سيتم الغاء المسابقة حتى لو فاز بها الأهلي 100 ‏مرة".‏

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قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه قام بتأجيل ‏ظهوره على شاشة قناة النادي الرسمية، بسبب الزيارة الهامة لوزير ‏الشباب وافتتاح وكبار الشخصيات في افتتاح منشاّت النادي الجديدة.‏

وأضاف:" سأظهر خلال حلقتين عبر شاشة قناة الزمالك ‏مع كابتن طارق يحيي، والصحفيين كريم أبوحسين وصبحي عبدالسلام".‏

وكان الزمالك قد فاز على حساب انبي بهدف نظيف، بمنافسات الجولة ‏‏23 لمسابقة الدوري المصري الممتازفي لقاء احتضنه ملعب القاهرة ‏مساء الأحد، ورفع الفريق الأبيض رصيده للنقطة 45 مشاركاً بيراميدز ‏المركز الثاني.‏