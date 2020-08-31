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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي القادمة ضد وادي دجلة في الجولة 24 من الدوري



يلتقي فريق الأهلي بنظيره وادي دجلة على ستاد القاهرة ضمن الجولة الرابعة والعشرين من البطولة.

ويواجه الأهلي فريق وادي دجلة مساء الجمعة 4 سبتمبر 2020، على أن تقام المباراة على ستاد القاهرة، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد وادي دجلة في الجولة 24 من الدوري



الأهلي وبعد الهزيمة في الديربي من الزمالك تمكن من الفوز بصعوبة على الجونة بهدف نظيف قبل أن ينتصر بسهولة على المصري، ويود الاستمرار في الانتصارات قبل المعترك الأفريقي.

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موعد مباراة الأهلي القادمة ضد وادي دجلة في الجولة 24 من الدوري



يتصدر النادي الأحمر جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة وبفارق 17 نقطة كاملة عن أقرب الملاحقين، بيراميدز، وبفارق 20 نقطة عن الغريم الأزلي الفارس الأبيض.

في الوقت نفسه فإن وادي دجلة يصارع من أجل الابتعاد تمامًا عن مراكز الهبوط، ويدخل المباراة بروح عالية بعد الفوز على المقاصة 3-1 في المباراة الماضية، ذلك الفوز الذي جعله يرتقي للمركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.