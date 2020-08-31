شكرا لقرائتكم عبد الظاهر السقا: طارق العشري مستمر في عمله حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفريق المصري البورسعيدي أن الغيابات المؤثرة في صفوف الفريق كانت السبب الأبرز في خسارة المصري أمام الأهلي في الجولة 23 من الدوري.

وقال السقا في تصريحات تليفزيوينة لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي أحمد شوبير، أن طارق العشري مازال حتى هه اللحظة مستمرا في قيادة الفريق ولا يعلم شيئًا عن استقالته أو الأسماء المرشحة لخلافته.

وتابع المدير الرياضي للمصري أن علاقته بالعشري خلاقة طيبة وما حدث هو سوء تفاهم طبيعي أن يحدث في الأجهزة الفنية، مشددا أن هناك جلسة ستجمع الجهاز اليوم الاثنين بمجلس الإدارة لتحديد الأدوار داخل الجهاز الفني.

وأكمل: "محافظ بورسعيد اجتمع معنا وطالبنا بالحفاظ على استقرار النادي وطالبني بالاستمرار في عملي لمصلحة النادي".

وزاد:" الشارع البورسعيدي مبيرحمش، هو جمهور داعم جدا للفريق، ونحتاج دعمه لأننا في أزمة لا يصح معها ترك الفرصة لتنفيذ أجندات خارجية".

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وأردف السقا أنه يرحب بالعمل مع العشري من جديد، لأنه –حسب تعبيره- شخص متسامح جدا ويقدر أن ما حدث "نرفزة" طبيعية، موضحا أن الفريق لا يحتاج إلا لرفع الروح المعنوية لأن المصري يملك عناصر رائعة".

واستطرد: " نمر بضغوط كبيرة في الفترة الأخيرة، ضغوط من الصعب على أي فريق تحملها، ونحتاج إلى طبيب نفسي حتى نتجاوز تداعيات الصدمة التي نعيشها".

ونجح مجلس إدارة النادي المصري في إقناع عبد الظاهر السقا في الاستمرار في منصبه كمدير رياضي للنادي، بعدما تقدم في وقت سابق باستقالته بسبب أزمة مع طارق العشري مدرب المصري، حسبما صرح محمد الخولي نائب رئيس النادي.

مجلس إدارة المصري أبلغ عبد الظاهر السقا برفض الاستقالة، وأبدى تمسكه بالاستمرار في منصبه، قبل أن يجتمع عبد الظاهر مع مسؤولي النادي ويتم الاتفاق على الاستمرار في منصبه، ومن المنتظر أن يتم مناقشة بعض الأمور المتعلقة بعمل عبد الظاهر السقا، والملفات التي يتولاها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويحتل المصري المركز الـ 16 على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة.