شكرا لقرائتكم عددهم 12 شخص.. مظاهرة تطالب ببقاء ميسى ورحيل إدارة برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعت إحدى روابط مشجعي نادي برشلونة، إلى تظاهرة تحت مسمى "تسونامي بلاوجرانا" من أجل رحيل مجلس إدارة النادي الكتالوني الحالي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، وقد بدأت بالفعل في التنفيذ أمس الأحد أمام ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن المظاهرة التي لم يكن يشارك فيها سوى 12 شخصاً نظمت تحت شعار "ميسي نعم، بارتو لا"، وقد تضمنت هتافات مؤيدة لاستقالة رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو واستمرارية قائد الفريق ليو ميسي.

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وأشارت إلى أن المتظاهرون جلسوا ومعهم ملصقات ضد رئيس النادي، ووصلوا أمام متجر نادي برشلونة الرسمي كشكل من أشكال الاحتجاج، بالإضافة إلى ذلك، وتم تعليق تلك الملصقات داخل المتجر نفسه وفي متحف النادي، تدعو رئيس النادي إلى تقديم استقالته.

ولفتت الصحيفة إلى ان التظاهرة جاءت على عكس التجمعات الهائلة التي حدثت يومي الثلاثاء والأربعاء حول "كامب نو" بعد واقعة ارسال ميسي فاكس إلى النادي لإبلاغهم رغبته في الرحيل، والتي حضرها مئات الأشخاص.