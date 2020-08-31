شكرا لقرائتكم حسين ياسر: وقعت للزمالك على بياض وتأقلمت معهم سريعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسين ياسر محمدي لاعب الاهلي والزمالك السابق، أنه وقع على بياض من أجل اللعب للابيض مضيفا : "ما تقاضيته في الزمالك كان اقل من الاهلي من الناحية المادية، هدفي عندما انتقلت للابيض كان المشاركة".

وأكد لم يكن هناك استقرار في الزمالك خلال تلك الفترة وكانت هناك ازمات مادية مضفا وقعت على بياض للزمالك لرغبتي في اللعب، لم احتاج لوقت طويل مع الابيض، تأقلمت سريعا.

أكد حسين ياسر المحمدي، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن الأحمر يعاني من عدم ثابت واستقرار هذه الفترة مقارنة بالفريق الأبيض.

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وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "نظرة الجماهير غير نظرة المدرب من خلال أداء الفريق في مباريات الأهلي، فالجمهور اعتاد أن يرى الفريق في أفضل حالاته ويبدأ التوتر عندما ينخفض مستوى الفريق حتى وإن فاز".

وأكمل : "الجمهور يحكم بعاطفية لكن في وضع فايلر مع الأهلي، فأرى أن الفريق يسير بشكل غير ثابت ويعاني من عدم الاستمرار مقارنة بالزمالك".