شكرا لقرائتكم كمونة: باهر المحمدي الوحيد القادر على تعويض فتحي ورمضان صبحي فضل المال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سمير كمونة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، عن البديل الأمثل لرحيل أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى صفوف بيراميدز بداية الموسم الكروي الجديد.

وأكد سمير كمونة في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي يحتاج إلى بديل لمحمد هاني بعدما يرحل أحمد فتحي إلى صفوف نادي بيراميدز كما أن الأهلي يحتاج إلى لاعب في مركز المساك".

وأوضح: "من وجهة نظري، باهر المحمدي، نجم نادي الإسماعيلي، هو أفضل بديل والأنسب لتعويض رحيل أحمد فتحي، خاصة أنه يلعب ظهير أيمن ومساك فهو لاعب جوكر".

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وعلق سمير كمونة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، على تفضيل رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، نادي بيراميدز على النادي الأهلي.

وأكد سمير كمونة : "رمضان صبحي فضل المال في بيراميدز على التجديد مع النادي الأهلي".

وتابع: "شريف إكرامي برئ من تهمة تحريض رمضان صبحي ولكن تم إثارة المشكلات حوله على السوشيال ميديا ولكنه برئ".