شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من الدورى لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هدد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بانسحاب فريق ‏الكرة بالنادي من الدوري الممتاز للموسم الجاري، في حال استمرار ‏تعنت اللجنة الخماسية في عدة مواقف.‏

وأوضح مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك:"لن نكمل الدوري ‏وسننسحب، في حالة الضغوط التي تمارسها اللجنة الخماسية على الجميع ‏وتحويل المسئولين للجنة الانضباط".‏

وواصل:" قانون الرياضة الذي ساهم في وضعه لا يسمح بأن تقوم هيئة ‏بعقاب هيئة مثها، ثم ان رؤساء الأندية ليسوا عنصر من عناصر اللعبة".‏

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وأضاف:" تغيير البروتوكول الطبي الخاص بمسحات كورونا واستبداله ‏بـ"دبوس" واقعة قد تؤدي إلى الغاء الدوري فوراً حال اللجوء للفيفا".‏

وواصل:" تحليل الدم كشف لنا أن هناك 5 لاعبين في الزمالك مصابين ‏بكورونا ولكن حينما قمت باجراء مسحة على نفقتي الشخصية للاعبين ‏ثبت سلامتهم جميعاً".‏

واختتم:" عاوز راجل يوديني لجنة الانضباط ولو قولتوا أروح لجنة انضباط تاني مش هكمل الدوري واحنا بنلعب بالعافية".