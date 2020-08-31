مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من الدورى لهذا السبب

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جدة - عمرو شويل هدد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بانسحاب فريق الكرة بالنادي من الدوري الممتاز للموسم الجاري، في حال استمرار تعنت اللجنة الخماسية في عدة مواقف.
وأوضح مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك:"لن نكمل الدوري وسننسحب، في حالة الضغوط التي تمارسها اللجنة الخماسية على الجميع وتحويل المسئولين للجنة الانضباط".
وواصل:" قانون الرياضة الذي ساهم في وضعه لا يسمح بأن تقوم هيئة بعقاب هيئة مثها، ثم ان رؤساء الأندية ليسوا عنصر من عناصر اللعبة".
وأضاف:" تغيير البروتوكول الطبي الخاص بمسحات كورونا واستبداله بـ"دبوس" واقعة قد تؤدي إلى الغاء الدوري فوراً حال اللجوء للفيفا".
وواصل:" تحليل الدم كشف لنا أن هناك 5 لاعبين في الزمالك مصابين بكورونا ولكن حينما قمت باجراء مسحة على نفقتي الشخصية للاعبين ثبت سلامتهم جميعاً".
واختتم:" عاوز راجل يوديني لجنة الانضباط ولو قولتوا أروح لجنة انضباط تاني مش هكمل الدوري واحنا بنلعب بالعافية".
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