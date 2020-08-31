شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: حصلت على توقيع 5 صفقات والدوري رجع من أجل الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اللاعبين والجهاز الفني بعد انتصار ‏الفريق الأبيض على حساب إنبي بهدف نظيف بمنافسات الجولة 23 ‏لمسابقة الدوري الممتاز قائلا:" مبروك للاعبين والجهاز الفني ‏والاداري ولجماهير النادي".

وتطرق مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية على قناة الزمالك للحديث عن القميص الأحمر الذي ارتداه حلمي طولان ‏المدير الفني لفريق نلفريق إنبي قائلاً:" الزمالك أصبح تخصص الفوز على ‏من يرتدي القميص الأحمر".‏

قال رئيس الزمالك:"ما فعله حلمي طولان لا يصح على الاطلاق، ولكنه استنفر ‏لاعبي الزمالك لتحقيق الانتصار، ويجب أن يبلغ أحد المدير الفني لانبي ‏أن أصحاب اللون الأحمر خسروا بالثلاثة من أولادنا قبل أيام".‏

تابع مرتضى منصور:" عيب يا حلمى أن قول على مصطفى محمد بلطجى وافتكر عندما بكيت بسبب أموالك اللى عند ممدوح عباس وأنت زعلان من ساعة ما شطبت عضويتك".

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وواصل:" عدت الدوري من أجل الفوز على الأهلى وحققت هدفى لكن خلاص المسابقة باظت وأصبحت تحصيل حاصل واتحاد الكرة صمم على عودة الدوري عشان الأهلى يكسب الزمالك وهذا لم يحدث".

وأكمل:" اللاعبون ليس مكن أو آلات كيف ألعب الخميس وبعدين الأحد هذه المسابقة بايظة وعمرو الجناينى ليس عندهم وأنا عايز أتحول إلى لجنة الانضباط وهذا لن يحدث لأن رئيس النادى ليس عضو في اللعبة".

أردف:" كيف يتعرض المصري لهذه التعنت ولو ذهبت للفيفا بعد استبدال مسحات كورونا سيتم إلغاء الدوري وهو فرج عامر عيل صغير عشان يتجول إلى لجنة الانضباط عيب اللى بيحصل دا .

وتمنى مرتضى منصور السلامة لخالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى بعد إصابته بفيروس كورونا قائلا:" ألف سلامة على خالد مرتجى وتوقم بالسلامة لأسرتك العلاقات الإنسانية أقوى من أي شيء ".

واختتم:" حصلت على توقيع 5 صفقات محترمة لن أعلن عنهم إلا في نهاية الموسم احتراما للاعبين".