شكرا لقرائتكم عبدالحليم على: فرص الزمالك متساوية مع الفرق الثلاثة وشخصيته ترجح كفته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الحليم على نجم الزمالك السابق، أن فرص نادى الزمالك في التتويج ببطولة أفريقيا متساوية مع الفرق الثلاثة الأهلى والوداد والرجاء في دورى الأبطال.

وقال عبد الحليم على نجم الزمالك السابق خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "فرص الزمالك متساوية في أفريقيا مع الثلاثة أندية الأخرى ولو الزمالك استعادة شخصيته قبل كورونا هتصعب المهمة على كل الفرق وهتكون أقرب للتتويج بالأميرة الأفريقية".

وأضاف العندليب: "لازم كارتيرون يعود لنفس فكره اللى لعب به أمام الترجى والأهلى في كأس السوبر، وتدخلاته الفنية لأن الزمالك قبل كورونا كان أكثر الفرق المرشحة للتويج باللقب، فلازم يحاول استعادة مستوى ما قبل كورونا".

وتابع عبد الحليم على: اسم نادى الزمالك وجماهيره يكبروا أي لاعب والفروقات قليلة بين الأندية الثلاثة الكبرى في مصر ولازم اللاعيبه تضحى من أجل جماهير النادى وانتمائه ومن أجل الأندية التي ساهمت في ظهورهم وعدم القبول بالعروض الكبرى".

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وأضاف عبد الحليم على: "حب الناس بالدنيا كلها ودى أهم حاجة ممكن تخرج بيها من الدنيا وأنا راضى عن مشوارى، والفضل في اللى وصلنا ليه كجيل كامل بفضل الله ثم الناس والجمهور اللى أعطت كثير لكل النجوم".

وعن انتقاله للزمالك ،قال العندليب: "فضلت أكثر من أسبوعين أو شهر في غيبوبة مش مصدق أنى في الزمالك بعد الشرقية للدخان، ومحمود أبو رجيلة هو أبويه في كرة القدم وهو صاحب الفضل عليا في مشوارى واستقباله لى ويلعبنى في أول مباراة أمام المقاولون فمنحنى الثقة في نفسى بعدما كنت مش قادر أمسك الكورة وكل الفريق ساندنى حتى أصبحت هداف الفريق".

وأضاف عبد الحليم على: "إن محمد صبرى أيقونة من أيقونات نادى الزمالك لاعب كبير جدا ويعشق نادى الزمالك وموهبة صعب أن تتكرر مرة أخرى".

وأوضح عبد الحليم: "طلبت من إدارة الزمالك اللعب لمدة عام بدون مقابل على أن أعلن اعتزالى في منتصف الموسم كنوع من التكريم لى فرفضت، وفضلت حابس نفسى في البيت ثلاثة أيام مش بكلم حد".