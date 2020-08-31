شكرا لقرائتكم معين الشعباني: الزمالك هو أقوى فريق أفريقي رأيته هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب الدوري التونسي لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي، بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله أمام ضيفه هلال الشابة في المواجهة القوية التي جمعت بينهما على استاد حمادي العقربي في العاصمة التونسية، ضمن منافسات الأسبوع (23) في المسابقة المحلية.

وقال الشعباني في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أ,ن تايم سبورتس مع الإعلامي أحمد شوبير أن الفريق بذل مجهودا كبيرا من أجل الظفر باللقب للمرة الرابعة تواليا.

وتطرق مدرب الترجي للمواجهات القوية التي تجمع الأهلي بنظيره الوداد المغربي، والرجاء ضد الزمالك، في إطار منافسات نصف نهائي دوري الأبطال قائلا: "مستويات الأربع فرق في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا كلها متقاربة ونت الصعب التكهن، والأمر سيفرق فقط في حالة التركيز والاستعداد البدني، وهذه أبرز الأسلحة لبطل دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل مدرب الترجي: "الأكثر استعدادًا والأجهز بدنيًا بين الفرق الأربعة، هو الذي سيفوز بلقب دوري الأبطال، الزمالك هذا الموسم بالنسبة لي من أقوى الفرق التي رأيتها، ولا ننسى أن الترجي فرط في 6 لاعبين من أعمدة الفريق الأساسية، على كل أنا أرى أن الزمالك فريق ممتاز ويستطيع فرض طريقة لعبه".

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وواصل: "ضغط المباريات بعد التوقف أثر كثيرا على الترجي، ولكننا بذلنا جهدًا كبيرًا للحفاظ على اللقب، وأبارك للجماهير على التتويج بالدوري".

وزاد الشعباني: "بالتأكيد نعلم أن الفرق الكبيرة عندما تواجه بعضها بعضًا تكون النتيجة تارة فوز وتارة أخرى هزيمة".

وختم: "ليس لدي معلومة بخصوص رحيل حمدي الهوني للدوري المصري، لكن نحن نحافظ على اللاعبين في الوقت الحالي، وما أستطيع قوله إنه لاعب جيد وإضافة لنا وعقده مستمر مع النادي".