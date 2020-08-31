شكرا لقرائتكم رمزي صالح : حصلت من المريخ السوداني 5 أضعاف الأهلي والزمالك فاوضنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رمزي صالح , حارس مرمى الأهلي السابقن حصلت على مقابل مادى من المريخ السوداني 5 أضعاف ما أتقاضيه مع الأهلي وبفضل وجودى مع الأهلى ودايما خيره عليا

وأضاف في برنامج البيت الكبير ، على قناة الأهلي،أمنا من مواليد عابدين في القاهرة وعشت 3 سنوات بدايتي كانت مع أشقائي وكنت الأصغر وكنت أقف حارس حتى 10 سنوات ثم انتقلت إلى السعودية كنت العب فى براعم اتحاد جدة وعدنا إلى غزة وانضممت إلى فريق جبيلة ثم المنتخب الفلسطيني ولم أتمكن من السفر معهم.

وواصل رمزى قائلا تدخل اتحاد الكرة الفلسطيني ولعبت مع المنتخب الأول في 1998 ولعبت ضد فريق أمريكي، وأول مشاركة رسمية في بطولة غرب آسيا سنة 2000 ثم أصبحت الحارس الأول حتى 2015وخوضنا بطولة غرب آسيا في استراليا ، معتبرا أن المنتخب الفلسطيني يعتبر حالة خاصة وله رسائل سياسة وهو جزء من العمل الوطني لمنتخب فلسطين كما أن إغلاق المعابر حرمني من المشاركة في جثمان والدي .

وتابع حارس الاهلى السابق تصريحاته قائلا : "قضيت فترة معايشة أسبوعين مع شيفليد يونايتد ولعت بطولة ودية في 2005 باسم حارس فرنسي وبكيت مرتين في حياتي لوفاة والدي وعدم قدرتي على توديعه وعندما غادرت شيفيلد يوناتيد ثم عدت محبطا ثم لعبت في بطولة غرب آسيا 2007 ثم اضطررت إلى العودة على غزة وانتظرت 40 يوم في الأردن لعدم قدرتى العودة إلى فلسطين.

وأكمل صالح في عام 2008 فاوضني الاهلى وكنت لاعب 60 مباراة دولية وكابتن فكرى صالح أشاد بى وأتحملت ضغوط كبيرة لعدم قوة المنتخب فتحدث معي وتدربت 10 أيام

قابلت احمد ناجى بعد 4 أيام من وصولي والاهلى كان أجازة وقابلت حسام البدري وسكنت فى اهلى مدينة نصر 5 أيام ورفصت الانتقال الى الفندق لانى حبيت النادى

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وعن سعر انتقاله الى الاهلى قال كانت مبادرة من رئيس فريق جبيلة باهدائى للاهلى مجانا وحسام البدري والاهلى رفض ودفع ثمن كدعم للفريق وكان عمري 27 سنة وكنت فى الجيل الذهبى للاهلى .

وتابع لاعبي الاهلى ساعدوني كثيرا وكانوا يزرون مصابين من فلسطين في المستشفيات المصرية ، معتبرا أن الاهلى الأفضل فى افريقيا وفى مصر وبطل دون منافس ولا أدرى لماذا يهرب منه بعض اللاعبين بالطبع هم الخاسرون، مضيفا حسام البدري قالى لو مفيش حارس اتصاب مش هتسافر معانا فى كينيا عشان مرضاش انك تفضل فى المطار ساعتين لوحدك والجانب الفلطسني طلع لى جواز سفر دبلوماسي

وقال عن بدايته مع الاهلى قعدت احتاطيى 6 شهور وكابتن ناجى كلمني في التليفون قالي هتلعب ماتش الاسماعيلي المباراة القادمة وتدربت واستقبال جمهور الاهلى كان رائع وهذا أول لقاء لى فى الدوري ولكن مواجهة بترول أسيوط فى أسيوط تألقت كثيرا وأصعب مباراة كان اللقاء الفاصل مع الاسماعيلي وأول دوري أتوج به .

وامتدح الاهلى قائلا الاهلى أضاف إلي كثيرا وتغيرت حياتي كاملة ولعبت فى المريخ السودانى بعدها فى 2010 وأصيبت بعد رحيل مانويل جوزيه وأتعالجت في ألمانيا وفضلت اللعب خارج مصر وسموحة قدم لى عرض مغري حينها و الزمالك فاوضني بعد العودة من السودان وجلست مع عبد الله جورج وسمير عبد التواب ولكن في النهاية اخترت الانتقال لسموحة والمقاصة والمصري والجونة آخر محطاتي باعتباره أكثر الأندية في مصر احترافية .