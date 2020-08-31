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جدة - عمرو شويل ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد إنبي



ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد إنبي حيث واصل عبد الله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بناى بيراميدز تربعه على القائمة برصيد 16 هدفا يليه محمد شريف لاعب إنبي برصيد 8 أهداف ويحل ثالثا فى القائمة سيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون برصيد 8 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد إنبي



نجح نادى الزمالك في خطف 3 نقاط مهمة بعد الفوز على نظيره انبى بهدف نظيف احرزه محمود الونش في الدقيقة 73 من عمر المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، بهذة النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 45 بعدما خاض الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يتجمد رصيد إنبى المركز عند 30 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدف. ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد إنبي انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين ، وبدأ الزمالك المباراة بضغط على مدافعى انبى من أجل احراز هدف مبكر لإراحة الأعصاب، في المقابل فان لاعبى انبى اعتمدوا علي الهجمات المرتدة واللعب من الجبهة اليمنى في محاولة لاختراق جبهة عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك. انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين ، وبدأ الزمالك المباراة بضغط على مدافعى انبى من أجل احراز هدف مبكر لإراحة الأعصاب، في المقابل فان لاعبى انبى اعتمدوا علي الهجمات المرتدة واللعب من الجبهة اليمنى في محاولة لاختراق جبهة عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك.

ولجأ محمود عاشور حكم المباراة الي تقنية حكم الفيديو " فار " في اتلحام بين طارق حامد من الزمالك ومحمد بسيونى من انبى، وبالفعل منح طارق حامد انذار لخشونته مع لاعب انبى، ليغيب عن مباراة الزمالك وبيراميدز المقبلة في الجولة الـ 24 للدورى ، وتألق مدافعى الفريقين حال دون احراز أهداف . Advertisements ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد إنبي هدأ أداء الفريقين تدريجيا ، وأنحصر اللعب في منتصف الملعب، وظهرت بعض الهجمات علي استحياء من الفريقين ولكن دون خطورة على مرمى أبو جبل او جاد. هدأ أداء الفريقين تدريجيا ، وأنحصر اللعب في منتصف الملعب، وظهرت بعض الهجمات علي استحياء من الفريقين ولكن دون خطورة على مرمى أبو جبل او جاد.

واشهر محمود عاشور حكم المباراة إنذارات عديدة في وجه لاعبى الفريقين حيث حصل من الزمالك علي انذار كل من طارق حامد وفرجاني ساسي ، واسامة جلال ومحمود غالي من انبى، لينتهى الشوط بالتعادل السلبى بين الفريقين

بدأ الزمالك الشوط الثانى بطوفان من الهجمات على مرمى محمود جاد حارس مرمى انبى ولكن دون ترجمة الهجمات لأهداف. ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد إنبي وألغى محمود عاشور حكم مباراة الزمالك وإنبى، هدفا للفريق الأبيض سجله يوسف أوباما مهاجم الفريق بسبب وجوده فى مصيدة التسلل خلال تسديد الكرة فى الشباك فى الدقيقة 50 من عمر المباراة ، ليستمر التعادل السلبى بين الفريقين بعد مرور 60 دقيقة. وألغى محمود عاشور حكم مباراة الزمالك وإنبى، هدفا للفريق الأبيض سجله يوسف أوباما مهاجم الفريق بسبب وجوده فى مصيدة التسلل خلال تسديد الكرة فى الشباك فى الدقيقة 50 من عمر المباراة ، ليستمر التعادل السلبى بين الفريقين بعد مرور 60 دقيقة.

وكثف لاعبو الزمالك من هجماتهم علي مرمى انبى في محاولة لخطف نقاط المباراة الثلاثة، ولكن دون جدوى بسبب التنظيم الدفاعى الذى امتاز به فريق انبى.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد إنبي

وحاول كارتيرون المدير الفني للزمالك تعديل الوضع الهجومى لفريقه من خلال اشراك كاسونجو ومحمد اوناجم ، وفي الدقيقة 73 ينجح محمود الونش في احراز هدف التقدم للزمالك لتصبح النتيجة 1/0 للزمالك بعد مرور 75 دقيقة.

حاول لاعبو انبى احراز هدف التعادل خلال الفترة المتبقية من المباراة الا ان دفاع الزمالك وتألق أبو جبل منعا لاعبو انبى من التعادل لتنتهى المباراة بفوز الزمالك 1/0.