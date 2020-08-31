شكرا لقرائتكم حسين ياسر: الزمالك قادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تمنى حسين ياسر المحمدي نجم الأهلي والزمالك السابق، تأهل وصول الأهلي والزمالك للمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا لكن المربع الذهبي صعب حاليا.
وقال حسين في تصريحات تلفزيونية "الزمالك قادر انه يحقق البطولة في حالة الاستمرار على مستواه في المباريات الكبيرة مؤخرا".
وتابع أنه يجب أن يكون هناك تركيز عالي جدا من الزمالك مع نشوة الفوز بالديربي وضياع الدوري ستكون أسباب لكي يتوج بالبطولة الافريقية.
يرى حسين ياسر محمدي لاعب الاهلي والزمالك السابق، ان الكرة مؤخرا افتقدت "للأخلاق"، وأصبح كل شيء واضح امام الجميع بسبب السوشيال ميديا، افتقدنا الاخلاق الرياضية خلال الفترة الاخيرة.
وانتقل بالحديث عن محمد عبد الوهاب لاعب الاهلي الراحل مشيدا بسيرته الطيبه التي مازالت موجودة ومستمرة متمنيا ان يسير الجميع على هذه الخطى.
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