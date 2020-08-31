شكرا لقرائتكم شوبير: أنباء عن تأجيل مباراتي نصف نهائي أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل الموقف النهائي لمباريات نصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا والكونفيدرالية الافريقية، موضحا أن هناك أنباء عن تأجيل مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية".

وتابع شوبير خلال تقديمه برنامج ملعب أون تايم سبورت صباح اليوم الاثنين:"نحن في إنتظار التأكيد أو النفي والرد بشكل واضح من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال الأيام المقبلة، المباريات كان من المقرر إقامتها في نهاية شهر سبتمبر الجاري وبداية شهر أكتوبر المقبل".

ويلتقي الزمالك مع الرجاء المغربي والأهلي مع الوداد المغربي، في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، في حين سيلتقي بيراميدز مع حوريا الغيني ونهضة بركان وحسنية اغادير في نصف نهائي الكونفيدرالية.