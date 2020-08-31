شكرا لقرائتكم كمونة: أجايي "نايم" منذ فترة.. ومحترفو الزمالك أفضل من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق سمير كمونة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، على مستوى لاعبي فريقي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك "الأجانب"، وذلك خلال الآونة الأخيرة. وأكد سمير كمونة في تصريحات تلفزيونية: "أجانب الأهلي أفضل من أجانب نادي الزمالك ويجب على أجانب النادي الأهلي أن يستعيدوا مستواهم مرة أخرى". وتابع: "جونيور أجايي نايم منذ فترة طويلة، مش هو ده أجايي الذي كان يصنع الهجمات ويقوم بتشكيل الخطورة على الخصم وعليه أن يستعيد مستواه من جديد ويجب أن يركز لأنه ورقة مهمة". Advertisements وعلق سمير كمونة، على تفضيل رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، نادي بيراميدز على النادي الأهلي. وأكد سمير كمونة : "رمضان صبحي فضل المال في بيراميدز على التجديد مع النادي الأهلي". وتابع: "شريف إكرامي برئ من تهمة تحريض رمضان صبحي ولكن تم إثارة المشكلات حوله على السوشيال ميديا ولكنه برئ".

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