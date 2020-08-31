12 برازيلياً في الفريق الأول لنادي الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

باكتمال التعاقد مع المهاجم البرازيلي جوناثاس دي خيسوس القادم من اليتشي الإسباني، أصبح عدد اللاعبين البرازيليين المقيدين في كشوف فريق الشارقة 6 لاعبين، وهم: إيجور كورنادو صانع عودة «الملك» إلى الواجهة، والجناح كايو لوكاس الذي لم يقدم شيئاً يذكر حتى الآن، على الرغم من أنه الصفقة الأغلى في النادي، والثالث هو جوناثاس، والبقية مسجلين ضمن فئة اللاعبين المقيمين وهم: لوان بيريرا، ورافائيل، ريسيندي وماركوس ميلوني.

ومن الصدف أن عدد العاملين في الجهاز الفني للشارقة من البرازيليين يبلغ 6 أفراد أيضاً وهم: مارسيو مساعد المدرب عبد العزيز العنبري، ومدرب اللياقة سوليفان، ومساعد مدرب اللياقة كليفر، ورافائيل مدرب الحراس، ومختص الإحصاء ميرندا، ومساعده إدواردو، والمدلكين الفارو ورومينيو.

ويعتبر المدلك الفارو عميد لاعبي «السامبا» في نادي الشارقة؛ كونه يعمل مع النادي منذ أكثر من 10 سنوات، ويليه في الأقدمية مدرب الحراس الذي بدأ عهده مع المدرب بوناميجو بعد عودة الشارقة إلى دوري المحترفين.

من جهة أخرى، غرد اللاعب الجديد جوناثاس ديخيسوس على تويتر قائلاً: «اليوم أبدأ مرحلة ومسيرة جديدة في مشواري الكروي وأشكر نادي الشارقة الذي وثق بي وبإمكاناتي وأنا سعيد للغاية وجاهز لتقديم كل ما عندي لهذا النادي الكبير، وعلينا أن نذهب سوياً للبحث عن الأفضل مع النادي الذي يحمل اسم الملك».