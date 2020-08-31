راشد بن حميد: الموسـم الكروي ينطلق في ظـروف اسـتثنائية وواثقـون مـن النجـاح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لكرة القدم أمس الأحد اجتماعها العادي رقم (1) لسنة 2020 برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم رئيس الجمعية العمومية وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الجمعية العمومية، وذلك عبر نظام الاتصال المرئي.

حضر الجمعية 30 عضواً من أصل 32 ورحب الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم بأعضاء الجمعية العمومية، وقال في كلمته الافتتاحية: يطيب لي باسم أسرة اتحاد الإمارات لكرة القدم تقديم الشكر لقيادتنا الرشيدة على دعمها اللامحدود للرياضة بصورة عامة، وكرة القدم على وجه الخصوص، كما نتقدم بالشكر لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي الرئيس الفخري لاتحاد الكرة على دعمه المتواصل للكرة الإماراتية وعلى توجيهات سموه السديدة ومتابعته لشؤون اللعبة, والشكر موصول لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأضاف: على الرغم من التباعد الاجتماعي خلال الفترة الماضية والإجراءات الاحترازية إلا أننا عقدنا عدداً من ورش العمل والملتقيات عبر الاتصال المرئي من أبرزها خلوة كرة الإمارات.

وزاد: لقد اجتهدنا وعملنا خلال الفترة الماضية في ظل الظرف الصحي العالمي الناتج عن جائحة كورونا وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية إلا أننا لم نتوقف واستثمرنا الوقت لخدمة العمل كما أن جميع القرارات التي اُتخذت بشأن المسابقات المحلية وضعت في الحسبان صحة الفرد والمجتمع على سلم الأولويات.

وتوجه الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالشكر لجميع الأندية على التزامها وتعاونها وتنفيذها البروتوكول الصحي، مؤكداً ضرورة استمرار التعاون والتكاتف.

وقال: بعد أيام سينطلق موسمنا الكروي وسط ظروف استثنائية لكن ثقتنا كبيرة في النجاح وفي أنه سيشهد تنافساً قوياً بين جميع الأندية التي استعدت بشكل جيد لكافة المسابقات بما فيها مسابقة دوري أبطال آسيا التي نتمنى لأنديتنا المشاركة فيها التوفيق والخروج بنتائج إيجابية.

بعد ذلك تم تعيين ثلاثة أعضاء لمراجعة المحضر وهم فهد عبدالله جمعة ممثل نادي الرمس، سعيد محمد الريامي ممثل نادي دبا الحصن وعلي عبدالله البدواوي ممثل نادي حتا.

واعتمدت الجمعية العمومية محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم 1 المنعقد بتاريخ 2 يوليو 2020. بعدها تم عرض تقرير نشاط مختلف إدارات ولجان الاتحاد للموسم الرياضي 2019-2020، والحساب الختامي للاتحاد وتقرير مدققي الحسابات، حيث تم التصديق عليه.

وأوضح محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم أن الاتحاد يقوم حالياً بإعداد مشروع متكامل للوائح من خلال إقامة ورش عمل مختلفة للأندية في الفترة المقبلة وتكون مُكملة للورش التي أقيمت مؤخراً بهدف الاستماع إلى آراء وملاحظات ومقترحات الأندية.اللجان القضائية

واعتمدت الجمعية العمومية رؤساء وأعضاء اللجان القضائية والتحكيمية لاتحاد الكرة للموسم الرياضي 2020-2021 وسيكون سعيد محمد الحوطي رئيساً للجنة الانضباط وحمدان رشود الزيودي نائباً له وعضوية حسن محمد الشيباني وعبدالله إبراهيم الحمادي وسلمان محمد الطويل.

وسيترأس عادل عبدالله الجنيبي لجنة الاستئناف وسيكون الدكتور صالح راشد الحمراني نائباً له، وعضوية علي عبدالله مخلوف النقبي وعلي محمد المهري وسعيد محمد الغافري.

وسيترأس عيسى صالح الحوسني غرفة فض المنازعات وسيكون علي سلطان الحداد نائباً له وعضوية حسين يسلم أحمد وحسن عبدالله مراد وخالد عبيد خادم وحمد إبراهيم الأستاذ ومحسن مصبح وإسماعيل راشد إسماعيل.

وسيترأس عبدالله حسن الطاهر وسيكون القاضي علي شامس المدحاني نائباً له وعضوية الدكتور عبدالله يوسف الحوسني والدكتور إبراهيم الملا والدكتور أحمد سليمان وحميد غلام درويش وعبدالعزيز إبراهيم الأبلم وفيصل أحمد الحداد وعارف محمود ميرزا وحميد ربيع السويدي وشهاب حمد بوشهاب وخالد محمد الزرعوني.