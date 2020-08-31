شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي مصاب بـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع أعلن المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري إصابته بفيروس «كورونا» المُستجد بعد إجراء مسحة طبية خلال الساعات الماضية وجاءت نتيجتها إيجابية.

وقام عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بعزل نفسه داخل منزله وبدأ في تطبيق الإجراءات الطبية للتعافي من الفيروس، وقال المهندس خالد مرتجي: «الحمد لله على كل شيء..تعرضت للإصابة بفيروس كورونا..راض وكل الرضى بقضاء الله..أسألكم الدعاء»

ومن جهة أخرى، تم الاشتباه بإصابة 3 لاعبين من الزمالك بفيروس كورونا،قبل ان يتبين عدم صحة ذلك.

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