شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يضم حميد عباس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مصعب الفكي تعاقد حتا مع لاعب الوسط حميد عباس، ضمن مساعيه لدعم صفوفه استعداداً للموسم الجديد 2020-2021.

وكان حميد عباس صاحب 32 عاماً انضم في الموسم الماضي إلى الفجيرة لكنه فسخ عقده بالتراضي هذا الموسم تمهيداً لانضمامه إلى «الإعصار».

وسبق لحميد عباس ان لعب أيضاً لأندية النصر وشباب الأهلي والوصل، وهو صفقة جيدة لحتا لما يمتلكه من خبرة.

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