شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي لاعب العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجلة «كيكر» الألمانية المتخصصة في شؤون كرة القدم، اختيار البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ وهداف دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي أفضل لاعب في العام 2020 في ألمانيا، بحسب استفتاء للصحفيين الرياضيين في البلاد.

وحاز اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً 276 صوتاً في المركز الأول، بفارق كبير عن زميليه توماس مولر (54 صوتاً)، وجوشوا كيميتش (49 صوتاً).

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