فوز خامس لهاميلتون

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز سائق مرسيدس البريطانين لويس هاميلتون، المركز الأول في سباق جائزة بلجيكا الكبرى الجولة السابعة من بطولة العالم لسيارات فورمولا واحد على حلبة سبا فرانكورشان.

وتقدم هاميلتون على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس، وعلى الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول)، ليحقق الفوز هو الخامس في 7 سباقات ليخطو خطوة إضافية نحو معادلة رقم الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر من خلال إحراز لقبه العالمي السابع.

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