محمد برغش أفضل ظهير أيمن في "أبطال آسيا" لعام 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختار الجمهور محمد برغش مدافع الوحدة ومنتخب الإمارات الوطني أفضل ظهير أيمن في نسخة 2019 حسب تصويت الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لأختيار أفضل 11 لاعباً من نسخة العام الماضي.

واكتسح محمد برغش التصويت بنسبة 62% مقابل 37% للسعودي محمد البريك مدافع الهلال،ليتفوقا على الياباني دايكي هاشيوكا والصيني زهانغ لينبينغ.

وكتب موقع الاتحاد الآسيوي عن برغش:يشعر محمد برغش بالراحة في منطقة المنافس كما هو الحال في نصف ملعب فريقه، وثلاث تمريرات من داخل منطقة الست ياردات الخاصة بالمنافس هي دليل على ذلك، فكثيراً ما يحب لاعب الوحدة أن يتقدم للأمام. لعب برغش في جميع مباريات فريق العاصمة أبوظبي في دور المجموعات، حيث وصل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ عام 2007.

كما سجل برغش في نسخة العام الماضي 3 أهداف، وكان معدل تحويله للتسديدات 75% (المركز الأول بين المدافعين)،أما نسبة التدخلات الناجحة لديه فكانت 73%.