مبادرة تحدي «خطواتنا معاً» تحقق 60 مليون خطوة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت مبادرة «خطواتنا معاً» التي أطلقها الأولمبياد الخاص الإماراتي في تحقيق هدفها بالوصول إلى 60 مليون خطوة دعماً لأصحاب الهمم بمناسبة مرور 52 سنة على انطلاق حركة الأولمبياد الخاص الدولي في 1968.

وكان المستهدف من المبادرة هو بلوغ الـ52 مليوناً خلال الأيام العشرة التي انطلقت فيها المبادرة. وعلى مدار الأيام العشرة الماضية ظلت قلوب 6 ملايين لاعب ولاعبة من لاعبي الأولمبياد الخاص فى 192 دولة ينتمون لحركة الأولمبياد الخاص الدولى معلقة بعداد مبادرة تحدي «خطواتنا معاً» يترقبون تحقيق الهدف والوصول إلى 52 مليون خطوة، وما زاد من فرحتهم أن رقم التحدي تحقق بالفعل قبل الموعد الرسمي لانتهاء المبادرة بيوم كامل، عندما وصل الرقم الذي ظهر في عداد المبادرة إلى 52 مليوناً و957 ألفاً و999 خطوة، حققتها أقدام 2410 مشاركين.

وحرص لاعبو الاولمبياد الخاص وعائلاتهم وكل المهتمين بذوي الاعاقة الذهنية من أصحاب الهمم على مراقبة عداد التحدي على مدار اليوم صباحاً ومساء، وبلغت سعادتهم ذروتها مع تجاوز الرقم العدد المطلوب وهو 52 مليون خطوة وبلوغه 60 مليون خطوة في عشرة أيام بمشاركة العديد من الجنسيات المقيمة في دولة الإمارات وخارجها.

وأكد طلال الهاشمي المدير التنفيذي والوطني لمؤسسة الاولمبياد الخاص الإماراتي.. أن ما تحقق يعد إنجازاً جديداً للإمارات وطن الإنسانية، يضاف إلى مجموعة كبيرة من المبادرات النبيلة منها مبادرة «نمشى معاً» التي واكبت الالعاب الاقليمية التاسعة في أبوظبي 2019، وحققت نجاحاً باهراً.

وقال الهاشمي: متابعتنا عن قرب لأرقام الخطوات التي تحققت كانت مبعث فخر كبير مع كل خطوة تضاف إلى الخطوات، وتحقيق الهدف قبل انتهاء الموعد الرسمي للتحدي وتجاوزه بثمانية ملايين خطوة دليل كبير على تفاعل المجتمع الإماراتي مع الأولمبياد الخاص وأصحاب الهمم، حيث استطاعت هذه المبادرة الرائعة تسليط الضوء على أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية بطريقة مبتكرة.