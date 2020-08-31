«الآسيوي» يرشح هدف محمود خميس ضمن الأفضل في دوري الأبطال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفى الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بهدف محمود خميس لاعب نادي النصر والمنتخب الوطني في مرمى تراكتور سازي تبريز الذي سجله في 17 مايو من عام 2016 باعتباره واحداً من أبرز أهداف العقد الأخير في بطولة دوري أبطال آسيا.

ووضع الموقع الرسمي للاتحاد القاري هدف خميس ضمن الترشيحات التي يجرى عليها التصويت مع عدة أهداف أخرى للاستفتاء عليها من أجل اختيار أفضل هدف في العقد الأخير من دوري الأبطال.

وأورد الموقع في وصفه للهدف أنه في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة التي جمعت بين النصر وفريق تراكتور سازي تبريز في دور ال 16 من البطولة، حصل فريق النصر على ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، تم تمريرها إلى محمود خميس، الذي سددها بيسراه قوية في زاوية المرمى اليمنى ليسجل واحداً من أجل الأهداف مشيرا إلى أن هدف محمود خميس في مباراة الذهاب ساهم في تفوق نادي النصر في مجموع المباراتين بنتيجة 5 / 4، وتأهله للدور التالي في البطولة.

ومن المنتظر ان يتم اختيار أفضل 5 أهداف من العشرة المرشحة للتأهل من أجل التصويت عليها في المرحلة النهائية لاختيار الهدف الأفضل.