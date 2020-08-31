شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مشترك بين «دبي الرياضي» ونادي زعبيل للسيدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع مجلس دبي الرياضي ونادي زعبيل للسيدات اتفاقية تعاون لنشر ممارسة المرأة للرياضة وتطويرها بما يتناسب مع مكانة المرأة في الدولة وأهمية الرياضة كأسلوب حياة يومية.

وقع اتفاقية التعاون في مقر مجلس دبي الرياضي سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وشيماء عبيد مدير عام نادي زعبيل للسيدات، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وروضة المحرزي رئيس لجنة المرأة والرياضة في مجلس دبي الرياضي، وعدد من المديرين والمختصين في المجلس والنادي، وذلك بالتزامن مع الاحتفالية الوطنية بيوم المرأة الإماراتية.

وجاء توقيع اتفاقية التعاون بين الطرفين لتكون تتويجاً لتعاون ثنائي مهم بين المؤسستين كون مجلس دبي الرياضي هو الجهة الحكومية المسؤولة عن القطاع الرياضي في إمارة دبي والذي يسعى إلى تطوير الحركة الرياضية وخلق بيئة رياضية شاملة تستجيب لمتطلبات المجتمع، فيما يهدف نادي زعبيل للسيدات إلى تعزيز ممارسة المرأة للرياضة وبناء قنوات اتصال وشراكات استراتيجية في هذا المجال والعمل على تنمية ثقافة الرياضة النسائية وتوسيع قاعدة الممارسات من السيدات والفتيات وتشجيعهن على الانخراط في العمل الرياضي بما في ذلك التطوعي للارتقاء بالمشاركات الرياضية النسائية محلياً ودعمها للتميز خارجياً أيضاً، وتضمنت الاتفاقية تعاون الطرفين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخصوصاً: وضع خطة مشتركة بهدف تأهيل وإعداد المرأة في إمارة دبي في مجالات الرياضة النسائية المختلفة، يقوم مجلس دبي الرياضي بدعم جهود المادي بما يساهم في تنفيذ خططه وبرامجه، التغطية الإعلامية الشاملة للأحداث الرياضية النسائية التي تقام في دبي والتواصل مع أجهزة الإعلام العالمية لتعزيز رياضة المرأة الإماراتية، تبادل أخبار الطرفين ونشرها من خلال المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي لكل طرف، وأية مشاريع مشتركة من شأنها خدمة أغراض الطرفين.

وقال سعيد حارب أمين عام المجلس: تنال المرأة رعاية كبيرة من القيادة الرشيدة وتحظى بمكانة مميزة في وطننا ومجتمعنا، ونعمل في مجلس دبي الرياضي، على ترجمة هذا النهج من خلال تشجيع المرأة على ممارسة الرياضة والنشاط البدني اليومي من أجل صحة وسعادة ونشاط المرأة التي تمثل الأم والبنت والزوجة والشقيقة ونواة المجتمع السليم، كما نوفر للمرأة بمختلف الأعمار الفرصة للتنافس في مختلف الرياضات والتعبير عن قدرتها البدنية ومواهبها الرياضية وهو حق لها وواجب علينا نعمل على القيام به كاملاً وعلى النحو الذي يتناسب مع دعم ورعاية القيادة الرشيدة والمهام الوطنية الموكلة إلى المجلس».

وأضاف: يسرنا توقيع اتفاقية التعاون مع نادي زعبيل للسيدات من أجل خدمة وطننا ومدينتنا وتعزيز فرص ممارسة المرأة للرياضة، ونحن نقدّر جهود النادي في هذا المجال وسنعمل معهم من خلال برامجنا وخبراتنا وكوادرنا لتحقيق المزيد للمرأة الإماراتية في مجال الرياضة بما يتناسب مع رعاية القيادة والمكانة المتميزة للمرأة الإماراتية في جميع المجالات.

فيما عبرت شيماء عبيد مدير عام نادي زعبيل للسيدات عن سعادتها بتوقيع الاتفاقية وقالت: يعمل نادي زعبيل للسيدات منذ سنوات وفق خطة طموحة تتضمن مبادرات وبرامج ليوفر للمرأة الإماراتية الفرصة لممارسة الرياضة والنشاط البدني إلى جانب القيام بالأعمال التطوعية لخدمة الوطن والمجتمع، وغيرها من الأنشطة المختلفة التي تحقق رؤية القيادة الرشيدة وأهداف النادي تجاه المرأة، ويسرنا أن نتعاون مع مجلس دبي الرياضي لإطلاق برامج مشتركة تتناسب مع التطورات التي تحصل في المجتمع وتحقق طموح ورغبة المرأة الإماراتية في خوض العديد من التحديات البدنية والرياضة وزيادة الدور المجتمعي».