10 أندية تنضم إلى اتحاد القوس والسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للقوس والسهم طلبات الأندية للانتساب للاتحاد في الموسم الجديد، وبلغت 10 أندية، هي: العين، النصر، مليحة، الفجيرة، المدام، الحمرية، دبا الحصن، الثقة للمعاقين، دبي لأصحاب الهمم، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

كما اعتمد خطة عودة النشاط للعبة خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات الرسمية والأندية الرياضية، على اعتباره أولوية من أجل مواصلة جهود نشر وتطوير اللعبة، والعمل وفق الخطة الاستراتيجية للاتحاد التي تقوم على تشجيع ممارسة رياضة القوس والسهم ونشرها والارتقاء بمستوياتها في الدولة للوصول إلى الغاية الأكبر وهي إعداد أبطال أولمبيين ومنتخبات وطنية قادرة على تحقيق الإنجازات في المستقبل.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة بحضور الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس الاتحاد، وصلاح سرور الفلاسي نائب الرئيس، وحسن عبدالله المزروعي الأمين العام، وهند الحوسني الأمين المالي، وأعضاء الاتحاد: سالم جمعة رئيس اللجنة الفنية، عبدالله الظنحاني رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، وعبدالله خوري رئيس لجنة الاستثمار والتسويق.

وتم خلال الاجتماع استعراض الاستراتيجية الوطنية لرياضة الإمارات 2020-2032، من أجل تعزيز الجهود وتنفيذ الخطوات لتحقيق المصلحة العامة للرياضة في الدولة، كما تم استعراض تقارير الدورات التدريبية التي تم تنظيمها مع مركز إعداد القادة وقام حسن المزروعي رئيس لجنة الحكام باستعراض الخطة الخاصة باللجنة التي تهدف إلى تأهيل كوادر تحكيمية في الدولة وتنظيم عملية اختيار وتقييم وتطوير الحكام بشكل مستمر، كما تم استعراض اتفاقية الاتحاد مع مجموعة الفرسان، وبنود الاتفاقية التي من شأنها أن تساهم في زيادة أعداد الممارسين لهذه الرياضة، وتوفير موقع مميز ومثالي من أجل مواصلة خطوات الارتقاء وتطوير هذه الرياضة على المستوى المحلي.