شكرا لقرائتكم خبر عن «آسيوي الكاراتيه» يختتم برنامجه الفني بسمنار الكومتيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم الاتحاد الآسيوي للكاراتيه سمنار المدربين بتنظيم سمنار لمدربي الكومتيه بمشاركة 405 لاعبين من مختلف دول القارة الاسيوية، وذلك يوم السبت الماضي عن بعد.

افتتح السمنار اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الاماراتي والاسيوي للكاراتيه النائب الاول للاتحاد الدولي للكاراتيه بحضور علم جون النائب الاول لرئيس الاتحاد الاسيوي ورئيس اتحاد الكاراتيه الأوزبكستاني وبحضور امين عام الاتحاد الاسيوي جون شي ورئيس لجنة الحكام الاسيوية منصور السلطان ومدير الاتحاد الاسيوي فينسن جن.

والقى اللواء الرزوقي كلمة ترحيب بالحضور والمشاركين في السمنار وتمنى للجميع التوفيق ودوام العافية ووجههم للاستفادة من هذه الدورات والاطلاع على أفضل أساليب تدريبات الكاتا والكومتيه.

وقام المدرب الماليزي بونيس فارن المتخصص في تدريب الكومتيه برفقة أبطال الكومتيه في ماليزيا بإجراء تمرينات وتدريبات فنية شاهدها كافة المتابعين. وفي ختام السمنار شكر اللواء الرزوقي فريق العمل الذي وفر كل سبل نجاح هذه الدورات والسمنارات وتمنى لهم النجاح.

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