هجن الشيوخ تدشن موسم سباقات الهجن بالمرموم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشنت هجن أصحاب السمو الشيوخ صباح اليوم الأحد موسم سباقات الهجن بالمرموم، وذلك من خلال تحديات سن اللقايا ضمن تمهيدي المرموم الذي يقام بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وشهد اليوم الأول إقامة 14 شوطاً لمسافة 4 كيلومترات.

وتلونت انطلاقة التحديات بشعار هجن العاصفة المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث تمكن المضمر غياث الهلالي من قيادة (الشاهينية) لقمة اللقايا البكار المحليات بتوقيت وقدره 6:04:7 دقيقة وبالمقابل سجلت (الظبي) المملوك لمؤسسة هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الصدارة في ثاني الأشواط للبكار المهجنات وذلك تحت القيادة التضميرية لأحمد سلطان بالرشيد بزمن بلغ 6:06:4 دقيقة.

وعادت هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تحت قيادة المضمر سعيد محمد مروشد لتضع البصمة الزرقاء على ثالث الأشواط للقايا الجعدان المحليات وذلك عندما تقدم (هملول) للصدارة مسجلاً توقيتاً 6:09:4 دقيقة، أما (شاهين) لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي فقد تمكن من السيطرة على المركز الأول في الشوط الرابع للجعدان المهجنات بزمن وقدره 6:13:7 دقيقة.

وسجلت هجن العاصفة التوقيت الافضل في جميع الاشواط حيث تمكنت (الشاهينية) بقيادة غياث الهلالي من الوصول إلى خط النهاية في توقيت وقدره 5:59:3 دقائق كسبت به المركز الاول في الشوط التاسع للقايا البكار المحليات.

وتتواصل الجولة الأولى من مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم صباح غداً الاثنين، وذلك من خلال إقامة 14 شوطا في سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ.