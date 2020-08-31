نادي الجزيرة يطلق حملة تفاعلية مع الجماهير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق نادي الجزيرة حملة من أجل التفاعل مع مشجعيه ولمّ شمل جمهور كرة القدم من جديد في أبوظبي بشكل عام، وذلك مع اقتراب عودة منافسات دوري الخليج العربي لكرة القدم حيث ينطلق الموسم الكروي الجديد 20/21 في مطلع شهر سبتمبر المقبل،.

وتدعو حملة #حان_الوقت الجميع من كل شرائح المجتمع للمشاركة في «حديث جماعي» موسع، قبل المباريات الافتتاحية للموسم الجديد، حيث أكدت إدارة نادي الجزيرة أن الحملة ستكون مصدر إلهام إضافياً للاعبين بعد التوقف الطويل من خلال الرسائل التي سيبعثها المشاركون في الحملة، والتي سيتم عرضها على اللاعبين قبل انطلاق المباريات.

وأصدر النادي بياناً اليوم أكد فيه أنه يدعو جميع المشجعين والعاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة جائحة كورونا المستجد المعروف بـ«كوفيد 19» للتعبير عما تعني لهم لحظة عودة الدوري، ولإرسال رسائل الدعم والتشجيع عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي، ومشاركة أمنياتهم وطلباتهم من النادي لهذا الموسم.

ويستهل فخر أبوظبي موسمه الجديد بمواجهة اتحاد كلباء في ملعب الأخير ضمن الجولة الأولى من كأس الخليج العربي في الثالث من شهر سبتمبر المقبل، بينما يفتتح مشواره في دوري الخليج العربي بالحلول ضيفاً على النصر في استاد آل مكتوم في الحادي عشر من الشهر ذاته، على أن يخوض مباراته الأولى في ملعب محمد بن زايد أمام فريق الظفرة في الثامن عشر من سبتمبر الجاري.

وقررت رابطة المحترفين الإماراتية بالتشاور مع الجهات المختصة في الدولة أن تقام جميع المباريات في الدور الأول من الموسم دون حضور جماهيري.

وقال علي يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة بالإنابة، في تعليقه على الحملة: «نسعى في نادي الجزيرة إلى لمّ شمل جمهور كرة القدم من جديد من خلال حبنا المشترك للرياضة، ونظراً للتحديات التي تسببت بها جائحة كوفيد 19، فإن بداية الموسم الكروي ستكون مناسبة خاصة تتجاوز في مضمونها المعنى التقليدي لكرة القدم، ونحن نطلق حملة #حان_الوقت اليوم للاحتفال بما تمثله هذه المناسبة الخاصة وما تعنيه لجميع أفراد المجتمع».

وأضاف: «حان الوقت لنقدم المساندة لأولئك الذين تأثروا بالجائحة خلال الأشهر الأخيرة، وحان الوقت أيضاً للاستمرار في تقديم الدعم للجهود المذهلة للعاملين في الخطوط الأمامية في المعركة المستمرة ضد هذا الوباء، كما حان الوقت لنعبر عن شكرنا لكل من لعب دور في تمكين العودة الآمنة للنشاط الرياضي في الدولة، وحان الوقت لإثارة حماس مشجعينا مرة أخرى وللوقوف خلف الفريق على نطاق لم نشهده من قبل».

ومن المنتظر أن يختار لاعبو الفريق الأول إحدى رسائل حملة #حان_الوقت ليفوز صاحبها بتجربة مشاهدة فريدة من نوعها لمتابعة مباراة الجزيرة والظفرة في 18 سبتمبر من إحدى كبائن ومقصورات الضيافة الخاصة بكبار الشخصيات في ملعب محمد بن زايد، كما سيحصل أيضاً على كرة المباراة موقّعة من جميع لاعبي الفريق.