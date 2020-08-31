«الشارقة الرياضي» يعيّن عبدالملك جاني رئيساً لبرنامج رعاية الموهوبين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقش مجلس الشارقة الرياضي آلية العمل على استراتيجية رياضة الشارقة التي تعتبر أحد أهداف المجلس لتطوير الرياضة في الإمارة بجانب العمل على فتح آفاق جديدة في الاستثمار والتسويق الرياضي وبما ينعكس على الأندية أيضاً وتطورها وكذلك التركيز على رعاية الموهوبين وتطوير رياضة المرأة بجانب العديد من المواضيع الأخرى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقد الأسبوع الماضي في المركز التربوي لدول الخليج في المدينة الجامعية برئاسة عيسى هلال الحزامي والنائب عبد الملك جاني وأعضاء مجلس الإدارة، كما قام أعضاء مجلس الإدارة بجولة تفقدية على هامش الاجتماع بحضور الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز للاطلاع على خدماته ومرافقه.

صادق أعضاء مجلس الإدارة على تشكيل اللجان الدائمة بعد توزيع الحقائب الإدارية في الاجتماع الأول واختيار رئيس لكل لجنة. كما تم مناقشة ملف برنامج رعاية الموهوبين حيث تم اختيار عبد الملك جاني نائب رئيس المجلس ليكون رئيساً لبرنامج رعاية الموهوبين، كما ناقش الاجتماع آلية تفعيل لجنة رياضة المرأة التي ترأسها ندى عسكر النقبي باعتبارها وسيلة من وسائل تطوير رياضة المرأة في الإمارة.

وقدم الدكتور عبد الله عبد الرحمن بن سلطان رئيس لجنة الاستشراف الإستراتيجي عرضا لإستراتيجية رياضة الشارقة بما يصب في مصلحة الرياضة في الإمارة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية وفق المعايير المطلوبة باحترافية وتحقيق أفضل الممارسات الدولية وبحسب رؤية المجلس، بجانب رفع مقترح من عبد الله سلطان الدح رئيس لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي لإنشاء شركة خاصة تحت مظلة المجلس تدير شؤون التسويق والاستثمار الرياضي للمجلس بالإضافة إلى تقديم الاستشارات ومساعدة الأندية في الإمارة الباسمة.