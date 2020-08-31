اتحاد الكرة يُنظم 6 ورش عمل لمنسقي ومراقبي المباريات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقيم اتحاد الإمارات لكرة القدم، عدداً من ورش العمل التطويرية لأندية دوري الدرجة الأولى، استعداداً للموسم الكروي الجديد 2020-2021 الذي سينطلق بالتصفيات التمهيدية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودور الستة عشر للبطولة ومسابقة دوري الدرجة الأولى، والتي ستجرى مراسم قرعتها يوم بعد غد الثلاثاء بدائرة الصحة أبوظبي.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم خلال اجتماعها الدوري برئاسة أحمد يوسف بن درويش، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة ست ورش عمل لمختلف التخصصات، منها تنظيم المباريات وأبرز تعديلات لوائح المسابقات الكروية والتعميم السنوي وبروتوكول عمليات التدريبات والمباريات وغيرها، وذلك ضمن خطة اللجنة لتطوير أداء مراقبي ومنسقي المباريات والمسؤولين الإعلاميين والأجهزة الإدارية للأندية.

وقال رئيس لجنة المسابقات إن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، يحرص دائماً على تأهيل الكوادر العاملة في مجال كرة القدم بالدولة من خلال تنظيم الورش والدورات المتخصصة واطلاع هذه الكوادر على آخر المستجدات المتعلقة بتنظيم المباريات خاصة في ظل الأوضاع الصحية الراهنة وما تتطلبه من التزام بالإجراءات الوقائية التي تهدف إلى السلامة العامة.

وأضاف ابن درويش أن لجنة المسابقات استحدثت لائحتي الجودة والإعلام لأندية الدرجة الأولى اللتين سيتم العمل بهما في الموسم الجديد، وتعيين منسقين للإشراف على مباريات مسابقات المراحل السنية، مؤكداً أن اللجنة حرصت على تنظيم عدد من ورش العمل خلال الفترة الماضية للاستماع إلى آراء وملاحظات ممثلي الأندية، واتخذت عدداً من القرارات بناء على ضوء تلك الورش، منها تأجيل بدء مسابقات المراحل السنية إلى شهر نوفمبر المقبل.

وستقام أولى الورش يومي 7 و 8 سبتمبر، والتي ستشهد مشاركة مراقبي ومنسقي المباريات، وستقام ورشة المنسقين الإعلاميين يوم 10 سبتمبر، فيما ستقام الورشة الخاصة بمنسقي ومسؤولي الإعلام بالأندية يومي 15 و 16 سبتمبر.

وفي يوم 14 سبتمبر ستقام ورشة مناقشة تعديلات لائحة مسابقات الفريق الأول (التصفيات التمهيدية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى) ولائحة الإعلام وإجراءات ضبط الجودة وبروتوكول تنظيم المباريات وتستهدف المدير الإداري للفريق الأول وسكرتير الفريق والمنسق الإعلامي والمنسق الطبي، تليها ورشة مناقشة تعديلات لائحة مسابقات المراحل السنية والتعميم السنوي لمسابقات المراحل السنية وبروتوكول تنظيم المباريات، وتستهدف المدير الفني لفرق المراحل السنية وسكرتارية المراحل السنية ومسؤولي الملاعب التي تقام عليها المباريات والمنسق الطبي ومنسقي الاتحاد وذلك يومي 19 و 20 أكتوبر المقبل.

ويختتم البرنامج بعقد ورشة لمراقبي المباريات ومنسقي الأندية المحترفة ودوري الدرجة الأولى والأجهزة الإدارية، لمناقشة تعديلات لائحة بطولة كأس رئيس الدولة ولائحة الإعلام وإجراءات ضبط الجودة وبروتوكول تنظيم المباريات، وذلك يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل.