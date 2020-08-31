اتحاد السباحة يعقد جمعية عمومية غير عادية السبت المقبل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرجت ورشة عمل اتحاد الإمارات للسباحة التي عقدت في دبي بحضور وفد من الاتحاد، وممثلي أغلب أندية الدولة بالعديد من المكتسبات، حيث تمت مناقشة كافة البنود المتعلقة بالنظام الأساسي، واستعراض كل التصورات الخاصة بالمستقبل، والآليات التي سيتم الاعتماد عليها في الانتخابات المقبلة، وسيتم عقد جمعية عمومية غير عادية عن بعد يوم السبت المقبل، لاعتماد الشكل النهائي للنظام الأساسي.

ضم وفد الاتحاد جمعة سعيد البلوشي نائب الرئيس، وخليفة الكعبي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة المالية، وعبد الله الوهيبي، الأمين العام الذي شرح كل بنود النظام الأساسي لممثلي الأندية، وعرفهم بكل مواده، بهدف تهيئتهم لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية المزمع عقده يوم السبت المقبل من أجل الاعتماد النهائي للنظام الأساسي للاتحاد.

وأكد جمعة البلوشي نائب رئيس الاتحاد، أن المناقشات كانت إيجابية، واستعرضت المسميات والحقوق والواجبات للعضو العامل الذي له حق الانتخاب، والعضو الساند الذي ما زال لم تمر عليه الفترة القانونية المعتمدة للتحول إلى عضو عامل، وكذلك التصور الخاص بالانتخابات وتشكيل مجلس إدارة الاتحاد، وعدد الأعضاء، حيث تم رصد اتجاه لدى الأعضاء في الجمعية العمومية للأندية يطالب بأن يكون تشكيل المجلس عبارة عن رئيس و5 أعضاء منتخبين، إضافة لعضو آخر يجري تعيينه بمعرفة الرئيس، وشرح الأمين العام بنود النظام الأساسي، وصلاحيات الهيئة العامة، واللجنة الأولمبية، بما يضمن استقلالية الاتحاد التي تحرص عليها القوانين الدولية.

وقال البلوشي: يوم السبت المقبل سيتم عقد جمعية عمومية غير عادية عن بعد لاعتماد الشكل النهائي للنظام الأساسي، بحضور كل أعضاء الجمعية العمومية من الأندية وعددهم 16 نادياً تحت مظلة الاتحاد، من بينهم 15 عضواً عاملاً له الحق في الانتخابات، وعضو واحد «ساند»، ومن الأمور المبشرة أن الأندية اطلعت بالتفصيل على بنود النظام الأساسي، وأصبحت على معرفة به، وكانت لمداخلات أندية العين والجزيرة والوصل قيمة كبيرة وانعكاسات طيبة على إثراء المناقشات، حيث تم توضيح الكثير من الأمور الخاصة باللوائح والقوانين، وتمت بلورة كل المقترحات للورشة بحيث تعرض على الجمعية العمومية في اجتماع يوم السبت المقبل بما فيها شكل مجلس إدارة الاتحاد الجديد والمطالبة بعودة العضو المعين، وكذلك مقترح آخر بتطبيق بند الـ 8 سنوات على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد باعتبار الدورتين كافيتين لاستيعاب طاقات المجلس، والسماح بظهور وجوه جديدة بعد الدورتين الانتخابيتين، مع عدم السماح بالترشح للعضو الذي مر عليه دورتين متتاليتين.

وفيما يخص عودة النشاط الرياضي والمسابقات الرسمية قال نائب رئيس الاتحاد: تلقينا تعميماً من الهيئة العامة للرياضة أخيراً، وأبرز ما جاء فيه تعليق كل مسابقات المحلية السنية 11 سنة وما دونها حتى إشعار آخر، وإخطار الهيئة العامة للرياضة بأي نشاط نقيمه قبل إطلاقه بفترة زمنية كافية لمراجعة الإجراءات الاحترازية، وسنتعامل بإيجابية مع هذه التعليمات، وستوضع في الاعتبار عند عقد مجلس إدارة الاتحاد الذي سيناقش أجندة مسابقات الموسم المقبل.