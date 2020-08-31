شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يتعاقد مع مدرب حراس منتخب الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكمل نادي خورفكان تعاقده الرسمي مع مدرب منتخب الإمارات السابق لكرة قدم الصالات، سيرجيو ريكاردو، لتولي الإشراف على تدريب حراس فريق كرة قدم الصالات للرجال وفريق الشباب بالنادي.
وتم توقيع العقد مع المدرب البرازيلي أمس السبت بحضور عمار راشد علاي أمين السر العام، وخالد مراد الرئيسي مشرف الألعاب الجماعية، الذي أثنى على التعاقد مع المدرب البرازيلي ريكاردو بوصفه مكسباً لكرة الصالات بخورفكان، خاصة وأنه يحظى بسيرة ذاتية مميزة عطفاً على تجاربه السابقة في تدريب شباب الأهلي ودبا الحصن إلى جانب خبرته في الدوري البحريني لكرة قدم الصالات، ولديه أيضا تجربة في الدوري البرازيلي وأشرف في فترة سابقة على تدريب حراس مرمى منتخب الإمارات لكرة قدم الصالات، متمنياً له التوفيق وأن يكون على مستوى التحدي والطموح.
يذكر أن فريق خورفكان لكرة الصالات الذي بدأ استعداداته منذ مطلع الشهر الجاري يقوده المدرب الوطني أنور محمد.
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