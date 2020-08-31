إصابة 3 لاعبين في الزمالك المصري بـ«كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، أن المسحة السريعة التي خضع لها لاعبو الزمالك قبل مباراة إنبي بالدوري أظهرت إصابة 3 لاعبين في الفريق الأبيض بفيروس كورونا، لافتاً إلى أنه أخضع هؤلاء اللاعبين للمسحات للتأكد من إصابتهم رسمياً بفيروس كورونا من عدمه، مبيناً إنه لن يتم عزل هؤلاء اللاعبين الثلاثة إلا بعد التأكد رسمياً من إصابتهم.

ووجهت إدارة نادي الزمالك، خطاباً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، للاعتراض على تغيير طريقة التحاليل الخاصة بفيروس كورونا، وأوضحت إدارة نادي الزمالك إنها ترفض تماماً تغيير طريقة تحاليل كورونا من المسحة «PCR» إلى تحليل الدم المسمى بإجراء الكاشف السريع «Rapid test».

وطالبت إدارة الزمالك أن تستكمل مسابقة الدوري بنفس الإجراءات التي عادت بها وتواصلت إدارة الكرة بالنادي الأبيض تحت إشراف أمير مرتضى منصور مع عدد من أندية الدوري الممتاز، من أجل التحرك بشكل جماعي في المسألة بعد رفض الجهاز الطبي للزمالك مسألة تغيير طريقة التحاليل خلال مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع إنبي اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي، حيث يسعى خلالها الأبيض لتعويض الهزيمة التي تلقاها أمام المقاولون العرب، مساء الخميس الماضي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي، ليفقد الأبيض ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالمسابقة المحلية، فيما يحاول الفريق البترولي أيضاً استعادة انتصاراته في البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية على حساب الفريق الأبيض.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة.