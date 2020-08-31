شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة بغداد» العراقي يتعاقد مع أربعة محترفين أجانب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد : زيدان الربيعي
تعاقد نادي أمانة بغداد العراقي مع أربعة أجانب لتمثيل الفريق في منافسات الدوري العراقي الممتاز للموسم المقبل الذي من المتوقع أن ينطلق في الشهر المقبل.
وقال مصدر في الطاقم التدريبي لفريق أمانة بغداد الذي يقوده المدرب عصام حمد، إنه تم التعاقد بشكل رسمي مع أربعة لاعبين، اثنان من نيجيريا، ولاعب توغولي، وآخر كاميروني، بعد الاطلاع على مسيرتهم الكروية من قبل المدرب المساعد وسام طالب، الذي تواجد في مصر من أجل التوقيع معهم.
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