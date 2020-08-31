شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يلجأ للفيفا بعد الخسارة أمام الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع كشف عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري، عن لجوء ناديه للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بعد الخسارة أمام الأهلي بهدفين نظيفين في الدوري بسبب تعنت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ضد النادي في الفترة الأخيرة.

وكشف حلبية عن امتلاك ناديه لكافة المستندات التي تثبت صحة موقفه بشأن إصابة عدد كبير من لاعبي الفريق بفيروس كورونا، وعدم تأجيل مباريات للفريق.

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