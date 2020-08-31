الهلال بطل الدوري السعودي للمرة السادسة عشرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

حسم الهلال السعودي لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020 لصالحه قبل جولتين من النهاية بعد فوزه على ضيفه الحزم 4-1 في افتتاح الجولة 28 ليرفع رصيده إلى 66 نقطة مبتعداً بفارق 6 نقاط عن غريمه النصر (بطل النسخة الأخيرة) الذي بدوره فاز على الفيحاء 2-1 بيد أن الأمور حسمت لمصلحة الفريق الهلالي بأفضلية المواجهات المباشرة حتى وإن تعثر الأخير بآخر مباراتين أمام الوحدة والشباب وانتصر النصر على الاتحاد والاتفاق.

ورفع الهلال سجله المحلي من البطولات إلى 60 بطولة، ودورياً إلى اللقب 16، وكرر سيناريو فوزه بالبطولة في الموسم قبل الماضي عندما حسم اللقب بنفس النتيجة على حساب الفتح قبل الختام بجولتين.

وأمام الهلال فرصة مواتية لكسر رقم غريمه النصر النقطي الذي تحقق في الموسم الماضي برصيد 70 نقطة، إذ بإمكان الأول الوصول إلى 72 نقطة إذا فاز بآخر مباراتين،كما أن الفرصة باتت مواتية لكسر رقم النصر التهديفي في الموسم الماضي بعدما استطاع الهلال معادلته برصيد 69 هدفاً.

وحقق الهلال لقب الدوري في أعوام 1977 و1979 و1985 و1986 و1988 و1990 و1996 و1998 و2002 و2005 و2008 و2010 و2011 و2017 و2018 و2020.

ورغم تأخر الكتيبة الزرقاء بعد 3 دقائق بهدف للحزم عن طريق عبد الرحمن اليامي إلا أن الرد كان سريعاً، حيث عادل سالم الدوسري النتيجة بعد خمس دقائق قبل أن يضيف الفرنسي غوميز ثلاثية في الدقائق 40 و53 و56 من بينها هدفان من نقطة الجزاء ليرفع الأخير رصيده الشخصي إلى 24 هدفاً متجاوزاً هداف الهلال التاريخي في موسم واحد ناصر الشمراني الذي سجل 23 هدفاً في موسم 2013-2014، وواصل غوميز ملاحقة المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي يمتلك 27 هدفاً بعدما سجل ثنائية النصر ضد الفيحاء.

على صعيد متصل، أكدت مصادر أن نادي الهلال سيتسلم بعد مباراة التتويج أمام الشباب في الجولة الأخيرة كأساً جديدة، في حين تقرر احتفاظ النصر بكأس النسخة الماضية كونها نسخة استثنائية يطلق عليها اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمرة الأولى.

وقررت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل مضاعفة المكافآت لأفراد الفريق، في حين أصبح الروماني رازفان مدرب الفريق اسماً تاريخياً في مسيرة الأزرق كأول مدرب يجمع بين لقبي الدوري ودوري أبطال آسيا في موسم واحد، ووصف سلمان الفرج قائد الكتيبة تحقيق اللقب بأنه إنصاف للمجموعة التي صنفها بأنها استثنائية، حيث قادت الهلال للفوز بدوري أبطال آسيا ولقب الدوري في موسم واحد 2019-2020.