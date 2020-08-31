شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يعلن إصابة عمرو السولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي عن إصابة عمرو السولية لاعب وسط الفريق التي تعرض لها في مباراة المصرى والتي انتهت بفوز الأهلى 2- صفر ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، وقال سيد عبد الحفيظ عقب المباراة إن عمرو السولية تعرض لشد في العضلة الأمامية وسيخضع لأشعة رنين مغناطيسي خلال الساعات المقبلة لتحديد فترة غيابه وحجم الإصابة والبرنامج اللازم لعلاجه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي المصري يعلن إصابة عمرو السولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.