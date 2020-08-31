«دبي البحري» يكرم رعاة كرنفال التجديف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في ختام فعالية كرنفال قوارب التجديف واقف، التي أقيمت في بحيرة برج خليفة، الجمعة، على تكريم رعاة الفعالية وتقديم الشكر والثناء إلى الشركات الراعية التي أسهمت في إنجاح التظاهرة الكبيرة، وسلم محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية درع النادي وميداليات أبطال خط دفاعنا الأول إلى شركة إعمار العقارية التي وفرت الفرصة لإقامة الحدث في هذا المكان، والقيادة العامة لشرطة دبي التي شاركت بفعالية، ومؤسسة كايت أند سيرف للترفيه، التي قدمت الدعم الفني.

وحظي الحدث بمشاركة كبيرة من أبطال الدولة والجاليات المقيمة، كما رافق الحدث اهتمام رسمي كبير بحضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وناصر آل رحمة، الأمين العام المساعد، والمقدم علي النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، ومنتصر المزروعي، وفادي شاخشير، من إعمار.