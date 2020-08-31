حلبة مرسى ياس تستضيف «سباق الخليج 12 ساعة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت إدارة حلبة مرسى ياس اليوم، أن سباق الخليج 12 ساعة، سيعود إليها في أبوظبي من خلال منافسات النسخة العاشرة لأهم سباقات التحمل في المنطقة في 9 يناير 2021.

وأكدت إدارة الحلبة في بيانها اليوم، أنه سيقدم لعشاق السرعة ورياضة المحركات في المنطقة بداية حماسية للعام الجديد، وسيكون مناسبة مثالية للاحتفال بمرور عشرة أعوام على انطلاقته الأولى، وذلك من خلال منافسات قوية حماسية لمحبي رياضة سباقات السيارات.

وكانت حلبة ياس قد اعتادت على استضافة هذا السباق من قبل خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر في كل عام، ولكنه تم تأجيله لهذا الموسم نظراً لتعديل روزنامة بطولة العالم للفورمولا 1 بعد ظهور جائحة كورونا.

وأوضح البيان أن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي لعام 2020 سيقام يوم 13 ديسمبر المقبل، ولذلك اتخذت كل من إدارة حلبة مرسى ياس ومنظمي سباق الخليج 12 ساعة القرار بتأجيل موعد سباق الخليج 12 ساعة ليقام في مطلع شهر يناير من العام المقبل.

وقال البيان: «بالرغم من الموعد المميز للنسخة العاشرة من سباق الخليج 12 ساعة على روزنامة رياضة السباقات، والذي يتيح لهواتها الاستمتاع بمنافساته في بداية العام، فإنه من المتوقع أن يعود الحدث في نسخته رقم 11 إلى موعده المعتاد في شهر ديسمبر. ومن المتوقع أن تشهد سباقات الحدث في نسخته العاشرة التي تقام بتاريخ 9 يناير 2021 إقبالاً كبيراً من المنافسين، مع توافر عدد محدود مخصص لفئة GT3.. ويواصل منظمو سباق الخليج 12 ساعة تخصيص سيارة واحدة في كل حظيرة بعدد أقصاه 34 حظيرة لتوفير أعلى معايير الأمان والسلامة والاحترافية».

واستقبل المنظمون طلبات التسجيل من 38 فريقاً لعدد إجمالي من السيارات يبلغ 61 مركبة، سيتم قبول 34 سيارة منها فقط للمنافسة على لقب السباق ضمن فئات GT3 وGT4 ولامبورجيني سوبر تروفيو، وسيعلن المنظمون قريباً عن القائمة الكاملة للفرق والمتسابقين. وكان السباق قد شهد في موسمه الأخير مشاركة أسطورة سباقات الدراجات النارية فالنتينو روسي، وأحرزت لقبه علامة أودي بعد أن حقق فريق Attempto Racing المركزين الأول والثاني بعد أداء مميز.