تصريح مثير لمدرب ضمك السعودي بن زكري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

اتهم الجزائري نور الدين بن زكري، مدرب فريق ضمك، فريق أبها، بالحقد على فريقه بعد تعادل الفريقين 2-2 ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

وخرج بن زكري بتصريح مثير بعد المباراة اتهم فيه فريق أبها بأنه لعب بقتالية عالية في المباراة، عكس ما قدمه أمام بقية المنافسين من أداء وصفه بالبارد.

وقال: لقد توقعت أنهم سيتسلمون الكأس بعد المباراة من شدة فرحتهم بالتعادل.. كان يفترض أن نفوز، لقد فوجئنا بالروح القتالية الكبيرة للمنافسة، وهذا الشيء نضعه بين قوسين، لم أشاهد أبها بهذا المستوى، لقد ظننت انهم بعد صافرة المباراة سيتوجون بالكأس بعد المباراة، الحقد الكبير الذي لديهم ضد ضمك لا أدري سببه.

وقلل بن زكري عن كون المباراة ديربي: الديربي في روما، ولاتسيو، وإنتر وميلان، لكن هنا لا، مجرد مباراة بين 11 لاعباً من كل جانب.

وينتظر أن يكون تصريح بن زكري على طاولة لجنة الانضباط هذا الأسبوع لمناقشة أبعادة، ولا يستبعد صدور عقوبة انضباطية بسبب المفردات التي تضمنها التصريح.

ورفع ضمك رصيده إلى 29 نقطة متساوياً مع الفيحاء، وعزز أبها بقاءه في الدوري برصيد 35 نقطة، وبات موقف ضمك صعباً قبل جولتين من النهاية، وتقدم ضمك مرتين في المباراة عن طريق ايلايا ايميليو، وسيرجيو فيتور «8 و45+2»، ولحق أبها بالتعادل عن طريق حسن القيد وكريم العواضي «15 و89»، وأكمل ضمك المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 59 بعد طرد مهند النجعي.

وفي لقاء آخر ضمن الجولة نفسها، حسم التعادل مباراة الرائد وضيفه العدالة بهدف لمثله، تقدم عن طريق جلال الداودي «76» وتعادل الضيوف عن طريق البديل نايف هزازي من ضربة جزاء «92».