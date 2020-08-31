شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الزمالك فى نهائى كأس مصر لكرة اليد مواليد 2000 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الأثنين فى الرابعة عصرا فريق كرة اليد بنادى الزمالك نظيره الأهلى فى إطار نهائى كأس مصر مواليد 2000 على صالة هليوبوليس الشروق ، بينما يلتقى فريق هليوبوليس مع الأوليمبى فى إطار لقاء تحديد صاحل الميدالية البرونزية .

تأهل فريق الزمالك لكرة اليد مواليد 2000 إلى نهائى كأس مصر بالفوز على الأوليمبى بنتيجة 34 / 32 فى نصف النهائى ، بينما نجح الأهلى فى التأهل إلى النهائى بالفوز على هليوبوليس بنتيجة 28 / 23 ، ليتنافس مع الأبيض على اللقب .

من ناحية أخرى ، تقرر نقل نهائيات كأس مصر لسيدات كرة اليد للموسم المحلى 2019 / 2020 من صالة نادى الزمالك إلى صالة أكتوبر الدولية بتقام فى نفس موعدها يومى 5 ، 6 سبتمبر المقبلين، حيث يشهد نصف النهائي مواجهتين بين الشمس مع سبورتنج و سموحة مع الزمالك ، على أن يقام النهائي فى اليوم التالى، وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وأعطى اتحاد كرة اليد أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة،دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.