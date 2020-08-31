شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يدافع عن مصطفى محمد ويتمنى الشفاء لخالد مرتجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مصطفى ‏محمد، نجم فريق الكرة بالنادي من تطاول حلمي طولان عليه، حسب قوله، وقال مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك: "حلمي طولان المدير الفني ‏لإنبي كان يسب مصطفى محمد خلال مباراة الزمالك اليوم، ووصف لاعبنا ‏بالبلطجي"، وواصل رئيس الزمالك في رسالته لطولان: "مصطفى محمد لاعب محترم ‏ومهذب وليس بلطجياً".‏

وتابع تصريحاته: "مصطفى محمد لم يأت فى مكتبى من أجل الحصول ‏على مستحقات متأخرة له من أيام ممدوح عباس مثلما فعلت وقمت ‏بصرفها لك".‏

وتمنى مرتضى منصور الشفاء العاجل لخالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي أُصيب بفيروس كورونا، كاشفاً أن فريقه لن يُكمل بطولة الدوري العام إذا استمرت الضغوطات من قبل لجنة الانضباط.

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وحقق الزمالك فوزًا مهما على نظيره إنبى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ليستعيد انتصاراته فى المسابقة المحلية عقب تعثره الأخير أمام المقاولون العرب، فى الجولة الماضية، بهدفين مقابل هدف، ليواصل الأبيض مُلاحقته لفريق بيراميدز على المركز الثانى الذى يرغب أبناء ميت عقبة فى الظفر به هذا الموسم لحجز بطاقة المشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة.

ونجح محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، فى تسجيل هدف الفريق فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، التى جاءت أحداثها سلبية قبل هذه الدقيقة فى ظل فشل لاعبى الأبيض فى استغلال الفرص لتسجيل هدف التقدم فى شباك الفريق البترولى.