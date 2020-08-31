شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 30 / 8 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، أزمة بين اتحاد الكرة و الأندية بسبب العودة لمسحات كورونا و التكاليف ،مصدر ببيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع فرجانى ساسى، .

الونش ينقذ الزمالك من كمين إنبى بهدف قاتل

نجح نادى الزمالك في خطف 3 نقاط مهمة بعد الفوز على نظيره انبى بهدف نظيف احرزه المدافع محمود الونش في الدقيقة 73 من عمر المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، بهذة النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 45 بعدما خاض الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يتجمد رصيد إنبى المركز عند 30 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدف.

إصابة خالد مرتجى عضو مجلس إدارة الأهلي بفيروس "كورونا"

أعلن المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، إصابته بفيروس "كورنا" بعد إجراء مسحة طبية خلال الساعات الماضية وجاءت نتيجتها إيجابية، وقام عضو مجلس إدارة النادى الأهلى بعزل نفسه داخل منزله وبدأ تطبيق الإجراءات الطبية للتعافى من الفيروس، وقال المهندس خالد مرتجى، "الحمد لله على كل شىء.. تعرضت للإصابة بفيروس كورونا.. راضٍ وكل الرضى بقضاء الله.. أسألكم الدعاء".

"المسحة السريعة" تثبت إصابة 3 لاعبين فى الزمالك بفيروس كورونا

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بنادى الزمالك، أن المسحة السريعة التى خضع لها لاعبو الزمالك قبل مباراة انبى اليوم بالدورى أظهرت إصابة 3 لاعبين فى الفريق الأبيض بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه أخضع هؤلاء اللاعبين للمسحات للتأكد من إصابتهم رسميا بفيروس كورونا من عدمه.

أزمة بين اتحاد الكرة و الأندية بسبب العودة لمسحات كورونا و التكاليف

أزمة جديدة ظهرت على السطح مؤخرا بين عدد من الاندية على رأسها المصري البورسعيدي و اتحاد الكرة بسبب تحليل الدم الخاص باختبار فيروس كورونا ، وعدم صحته فى بعض الأحيان وحدوث نوع من التخبط لكشف اللاعب المصاب بفيروس كورونا من عدمه بناء على تصريحات بعض مسئولو هذه الأندية الذين طالبو العودة للعمل بمسحات كورونا بدلا من تحليل الدم، كون الأول تكون نتيجته صحيحة بنسبة كبيرة .

مصدر ببيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع فرجانى ساسى

ترددت فى الساعات الماضية أنباء عن دخول نادى بيراميدز فى مفاوضات مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، من أجل إقناعه بعدم التجديد مع أبناء ميت عقبة والانتقال لصفوف الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل، وهو ما وضحه أحد المسئولين فى بيراميدز. Advertisements

الأهلي يستطلع طلبات المقاصة للاستغناء عن محمد إبراهيم في الصيف

استطلع مسئولو النادي الأهلي طلبات نظرائهم في مصر المقاصة الخاصة ببيع محمد إبراهيم صانع العاب الفريق الفيومي لتعويض رحيل رمضان صبحي والذي رفض الاستمرار مع الفريق الأحمر عقب انتهاء اعارته من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي