شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يبدأ مشواره فى بطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلعب محمد صفوت، بطل مصر والعرب والمتأهل لأولمبياد طوكيو 2021 فى التنس، اليوم الاثنين أولى مبارياته أمام الفرنسى جيل سيمون فى الدور الرئيسى لبطولة أمريكا المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى في عالم التنس، "الجراند سلام".

ويشارك محمد صفوت، لاعب منتخب مصر للتنس، فى الجدول الرئيسى لبطولة أمريكا المفتوحة بعد انسحاب الإسبانى فيرناندو فيرداكسو، وكان المسئولون عن بطولة أمريكا قد أعلنوا عن برتوكول خاص بالبطولة فى ظل انتشار جائحة كورونا، حيث ستقام البطولة بدون جمهور ولا يحق لأى لاعب إلا اصطحاب شخص واحد فقط معه فى الملعب، وهو ما أبدى عليه تحفظهم المصنفون الأوائل فى اللعبة لأن كل منهم أكد حاجته للمدرب وأخصائى اللياقة البدنية وأخصائى العلاج الطبيعى على الأقل.

وكان محمد صفوت، بطل التنس، قد دخل فى معسكر مفتوح بأحد الفنادق القاهرة، مع زميله كريم مأمون استعدادا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021، حيث وضع اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى خطة لإعداد صفوت، حيث تقرر تنظيم 3 بطولات تدريبية (ماسترز) خلال شهر يوليو، ويكون اختيار اللاعبين على أساس 4 لاعبين من فريق كأس ديفيز بالإضافة إلى أعلى أربعة لاعبين مصنفين فى الرجال (لا تتجاوز أعمارهم 22 عاماً)، كما قرر الاتحاد إجراء الاختبارات الطبية اللازمة على اللاعبين قبل انطلاق البطوله الأولى.

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ويحتل البطل المصرى محمد صفوت التصنيف رقم 131 فى قائمة أفضل لاعبى العالم لكرة المضرب، وفقاً لآخر تصيف للاتحاد الدولى قبل توقف النشاط الرياضى بسبب كورونا.

ويعد هذا التصنيف هو أفضل ما وصل إليه محمد صفوت فى مسيرته الاحترافية، حيث يسير البطل المصرى بخطى ثابته منذ بداية الموسم الجارى نحو اقتحام قائمة التوب 100، وذلك بعد تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020، كما نجح البطل المخضرم أيضاً فى بلوغ الدور الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحة للمرة الأولى منذ 42 عاماً فى تاريخ التنس المصري.

وتأهل محمد صفوت للمشاركة فى بطولة طوكيو للألعاب الأوليميبة، بعد فوزه بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأفريقية، مما جعله من أقوى المرشحين للمنافسة على ميدالية أولمبية