شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن عن حسم الزمالك 5 صفقات جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حسم النادى خمس صفقات كبرى لتدعيم فريق الكرة في الموسم المقبل، وأضاف مرتضى فى تصريحات لبرنامج زملكاوي الذى يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك: "لا يسألني أحد عن رمضان صبحي، فلقد تعاقدت مع 5 صفقات ولكن من الصعب الإعلان عنها كى لا يتأثر أي لاعب حالي في الفريق".
وواصل مرتضى منصور: "الصفقات الخمسة ستسعد جماهير الزمالك ولكن الإعلان عنها مع نهاية الموسم كي لا يتشتت اللاعبون".
ونجح محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، فى تسجيل هدف الفريق فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، التى جاءت أحداثها سلبية قبل هذه الدقيقة، فى ظل فشل لاعبى الأبيض فى استغلال الفرص لتسجيل هدف التقدم فى شباك الفريق البترولى.
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