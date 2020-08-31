شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن عن حسم الزمالك 5 صفقات جديدة ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حسم ‏النادى خمس صفقات كبرى لتدعيم فريق الكرة في الموسم المقبل، وأضاف مرتضى فى تصريحات لبرنامج زملكاوي الذى يقدمه طارق ‏يحيى على شاشة قناة الزمالك: "لا يسألني أحد عن رمضان صبحي، فلقد ‏تعاقدت مع 5 صفقات ولكن من الصعب الإعلان عنها كى لا يتأثر أي ‏لاعب حالي في الفريق".‏

وواصل مرتضى منصور: "الصفقات الخمسة ستسعد جماهير الزمالك ولكن الإعلان عنها ‏مع نهاية الموسم كي لا يتشتت اللاعبون".‏

وحقق الزمالك فوزًا مهما على نظيره إنبى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ليستعيد انتصاراته فى المسابقة المحلية عقب تعثره الأخير أمام المقاولون العرب، فى الجولة الماضية، بهدفين مقابل هدف، ليواصل الأبيض مُلاحقته لفريق بيراميدز على المركز الثانى الذى يرغب أبناء ميت عقبة فى الظفر به هذا الموسم لحجز بطاقة المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة المقبلة.

ونجح محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، فى تسجيل هدف الفريق فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، التى جاءت أحداثها سلبية قبل هذه الدقيقة، فى ظل فشل لاعبى الأبيض فى استغلال الفرص لتسجيل هدف التقدم فى شباك الفريق البترولى.