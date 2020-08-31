"صور " بدء اختبارات المتطوعين فى كأس العالم لكرة اليد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم الأحد ، اختبارات المتطوعين المشاركين فى تنظيم كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 ، وذلك فى في المركز الأولمبي في المعادي للشباب والفتيات المتقدمين من القاهرة والمحافظات، وتستمر في القاهرة حتى 14 سبتمبر، وتجرى المقابلات مع المتقدمين من محافظة الإسكندرية يومي 18 و19 سبتمبر.

وتعقد اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد والمزمع إقامتها بمصر يناير 2021 ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 سبتمبر 2020 بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة والكابتن حسين لبيب مدير البطولة وجميع السادة المعنيين من اللجان الفنية المنظمة للبطولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى الذى عقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الأحد مع اللجنة المنظمة للمونديال بحضور هشام نصر رئىيس اللجنة وحسين لبيب مدير البطولة وطارق الديب نائب مدير البطولة والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومى والعديد من ممثلي اللجنة المنظمة.