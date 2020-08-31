شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوجه رسالة لحلمى طولان بعد فوز الزمالك على إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على انتصار ‏الفريق الأبيض على حساب إنبي بهدف نظيف بمنافسات الجولة 23 ‏لمسابقة الدوري الممتاز، وقال مرتضى عبر شاشة قناة الزمالك:"مبروك للاعبين والجهاز الفني ‏والاداري ولجماهير النادي".‏

وتطرق مرتضى منصور للحديث عن القميص الأحمر الذي ارتداه حلمي طولان ‏المدير الفني لفريق نادي إنبي قائلاً:" الزمالك أصبح تخصص الفوز على ‏من يرتدي القميص الأحمر".‏

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وواصل:"ما فعله حلمي طولان لا يصح على الاطلاق، ولكنه استنفر ‏لاعبي الزمالك لتحقيق الانتصار، ويجب أن يبلغ أحد المدير الفني لانبي ‏أن أصحاب اللون الأحمر خسروا بالثلاثة من أولادنا قبل أيام".‏

حقق الزمالك فوزًا هاما على نظيره إنبى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليستعيد انتصاراته فى المسابقة المحلية عقب تعثره الأخير أمام المقاولون العرب، فى الجولة الماضية، بهدفين مقابل هدف، ليواصل الأبيض مُلاحقته لفريق بيراميدز على المركز الثانى الذى يرغب أبناء ميت عقبة فى الظفر به هذا الموسم لحجز بطاقة المشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز ما جاء من مشاهد فى مباراة الزمالك وإنبى اليوم فى الدورى الممتاز.

نجح محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، فى تسجيل هدف الفريق فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، التى جاءت أحداثها سلبية قبل هذه الدقيقة فى ظل فشل لاعبى الأبيض فى استغلال الفرص لتسجيل هدف التقدم فى شباك الفريق البترولى.